Živě: Pekarová Adamová obhájila post předsedkyně TOP 09. Schwarzenberg varoval stranu před pádem do bezvýznamnosti

Čestný předseda strany TOP 09 Karel Schwarzenberg v úvodu své řeči poděkoval dosluhujícímu předsedovi Jiřímu Pospíšilovi a jeho projev označil za skvělý. „Jsme demokratická strana tím, že máme dva kandidáty. Je to normální demokratický proces,“ řekl.

Strana má podle jeho názoru štěstí, protože Markéta Pekarová Adamová i Tomáš Czernin jsou výbornými kandidáty, míní Schwarzenberg. „Máme vynikající kandidáty, pořadí si udělejte vy sami,“ řekl a dodal, že strana má také velkou odpovědnost a každý by se měl zamyslet nad tím, koho bude volit.

Klíčové je podle jeho názoru, kdo bude práci předsedy dělat lépe, o osobní sympatie podle Schwarzenberga nejde.

Strana by podle čestného předsedy měla hájit svobodu, nebezpečí podle jeho slov přichází z různých směrů, z těch, ze kterých to nemusíme čekat. „Dvacáté století nás poučilo, jak lehce se to ztratí. Nikdy v dějinách to nebylo zaručeno,“ prohlásil. „Kdokoli bude zvolen, má moji stoprocentní podporu, dokavaď dědek starej je ještě nějaké podpory schopnej,“ uzavřel svou řeč.