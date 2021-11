Kauza Hošek: Sexuální obtěžování novinářky zažívaly léta. Přispívá k tomu maskulinní prostředí v redakcích

Před měsícem musel kvůli sexuálnímu obtěžování podřízených na hodinu odejít z funkce zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv elitní novinář Jiří Hošek. Deník N popisuje, že nevhodné chování mu procházelo léta. Novinářky se přitom běžně setkávají se sexuálním obtěžováním i v jiných českých redakcích. Často se bojí ozvat, aby to nemělo dopad na jejich postavení v práci. Podobné chování jejich kolegů a nadřízených má přitom dopad na sebevědomí, profesní jistotu a kariéru novinářek.

Když dostal v pondělí 18. října zástupce šéfredaktora webu Seznam Zprávy Jiří Hošek výpověď na hodinu, pro ženskou část redakce to nebylo překvapení. Vyhazov zkušeného elitního novináře z nejčtenějšího média v zemi vedení redakce odůvodnilo překročením pravidel slušnosti vůči kolegyním.

Podle svědectví, která se vzápětí objevila v médiích, měl Hošek psát nevhodné zprávy se sexuálním podtextem mladším kolegyním, kterým to nebylo příjemné. Trvalo to léta a některým ženám měl posílat i svoje nevyžádané intimní fotografie.

Hošek se vzápětí za svoje chování omluvil, redakce se od něj rychle distancovala.

Vyjádření Jiřího Hoška pro Deník N Nedokážu ani slovy vyjádřit, jak je mi líto, co se stalo. Omlouvám se velice všem, kterým mé chování ublížilo. Chyboval jsem a rád bych samozřejmě celou věc vzal zpět, ale bohužel to nejde. Je pro mě prioritou, aby se to neopakovalo, a proto jsem se obrátil na odborníky z Psychiatrické nemocnice Bohnice. První vyšetření vyloučilo sexuální úchylku nebo duševní poruchu. Budeme dále hledat odpověď na otázku, co ve mně bylo „spouštěčem“, abych měl jistotu, že se tato situace nebude opakovat. Chci zdůraznit, že jsem jako šéf nikdy svou pozici nezneužil a že jsem nikdy nikomu nenabízel žádné výhody. V žádném případě jsem nikoho nezastrašoval nebo neohrožoval.

Jenže o chování bývalého zástupce šéfredaktora se vědělo léta, všechny zdroje, které Deník N oslovil, o něm mluví jako o veřejném tajemství. Situace dokonce došla tak daleko, že služebně starší redaktorky utvořily jakousi svépomocnou skupinu, která jakmile zaregistrovala, že si Hošek všímá nějaké mladší kolegyně, typicky mladé stážistky nebo začínající novinářky, varovala ji před ním.

„Všichni v redakci věděli, že se to děje, protože jako většina holek různého věku jsme s ním měly zkušenost. Ale nemám žádné důkazy, že by to prokazatelně vědělo i vedení. Já sama jsem si nestěžovala,“ řekla Deníku N mladá žena, která ze Seznam Zpráv odešla před dvěma lety kvůli lepší nabídce. Hošek byl její přímý nadřízený. Deník N její jméno zná, ale z osobních důvodů chtěla zůstat v anonymitě.

Vedení Seznam Zpráv vzápětí po Hoškově odchodu vydalo prohlášení, v němž se šéfredaktor Jiří Kubík a ředitel divize zpravodajství a rádií Jakub Unger omluvili obětem obtěžování a sdělili, že o dlouhodobém problému uvnitř redakce nic netušili.

„Sexuální obtěžování kohokoliv je nepřípustné, nikdo ho nesmí zažívat, nikdo nesmí chodit do práce se strachem, co ho tam zase potká. Už pouhé podezření, že se to děje v Seznam Zprávách, bylo pro mě doslova nesnesitelné,“ konstatoval šéfredaktor Kubík.

„To, že jsme něco věděli dlouho a nereagovali, je výmysl,“ dodal Jakub Unger, ředitel divize zpravodajství a rádií.

Podle informací Deníku N proběhlo v Seznam Zprávách po této kauze školení zaměstnanců o obtěžování na pracovišti.

Vyjádření Redakční rady Seznam Zpráv Členové Redakční rady na svém posledním zasedání 22. října 2021 vyjádřili podporu ženám, které zažily sexuální obtěžování a nepřípustné chování v práci i mimo ni. Čelit sexuálnímu obtěžování od kolegy, navíc v pozici nadřízeného, je náročné a bohužel ve společnosti až příliš časté. Členové rady proto ocenili okamžitou, rychlou a ráznou reakci vedení redakce v kauze Jiřího Hoška. Jde o bezprecedentní reakci v českých médiích i společnosti. Zároveň je to jasný postoj, že vedení podobné chování nebude na pracovišti tolerovat nikomu, bez ohledu na postavení či popularitu a blízké vztahy. Redakční rada též vítá krok vedení redakce, které se rozhodlo vytvořit interní pracovní skupinu a nový systém bezpečného prostředí pro zaměstnance a zaměstnankyně. Členové Redakční rady zavazují šéfredaktora Jiřího Kubíka podat do šesti měsíců zprávu novým členům RR o novém systému nahlašování problematického chování v redakci a o výsledcích pracovní skupiny. Za Redakční radu: Zuzana Kovačič Hanzelová, Monika Mihaličková, Tomáš Etzler, Jindřich Šídlo

Od lichotek k sexuálnímu obtěžování

Podle obou mediálních manažerů vždy panovala v redakci přátelská atmosféra a Seznam Zprávy si na ní zakládaly. To potvrzuje i mladá žena, která má zkušenost s nevhodnou pozorností Hoška, jenž byl jejím nadřízeným.

„Začalo to pracovně. Atmosféra v redakci byla vždycky hodně přátelská, všichni si tykají, takže jsem to ze začátku brala jako vstřícný přístup svého šéfa. Nejdříve jsme si psali o práci, pak mi třeba napsal, že ho baví si se mnou povídat, a postupem času, že mi to sluší. Pozvání na drink jsem odmítla. Třeba po poradě mi přišla od něj zpráva: ‚Máš hezký lak na nehty‘,“ vzpomíná mladá žena.

Zpočátku lichotky přecházela. Ohradila se, až když jí