Notes: Rakousko zamyká a Andrej Babiš to nečekal… jako Karel Gott

Přitom to přece zase „nikdo nečekal“! Andrej Babiš je opět překvapený jako Karel Gott, když si přebíral svého dvaačtyřicátého Slavíka. Ti, kdo měli přijít, zase nepřišli, holomci! „Experti takový průběh nepředvídali,“ tvrdí dosluhující předseda vlády. Honza Wirnitzer sesbíral výroky odborníků z předchozích týdnů i měsíců (s daty a zdroji) a dokládá jimi, že Andrej Babiš (zase) lže.

Česká vláda začala (konečně) také reagovat na (dle křivek v grafech zatím) neodvratný fakt, že možnosti stávajících „kovidárií“ budou zanedlouho vyčerpány . Honza Tvrdoň a Adéla Karásková Skoupá podrobně sepsali, co na nás od pondělka vláda chystá…

Co je zpráva dne? Pro páteční Notesářku je to vyhlášení plošného lockdownu v Rakousku. Země se zamyká nejméně na deset dní. A od 1. února chce mít povinné očkování. Podrobnosti zjišťoval náš německojazyčný zpravodaj Pavel Polák. Rakouští politici tak chtějí zabránit totálnímu přetížení nemocnic, které zanedlouho hrozí (a pokud se něco zásadního nezmění, dojde k němu) i u nás.

… a mezitím se rozcvičuje vláda nová… Novým premiérem by měl prezident příští týden jmenovat Petra Fialu, který se však už během předvolební kampaně dušoval, že žádný lockdown už nikdy nebude. No… uvidíme…

Přiznávám, že jsem kdysi koketovala s myšlenkou nechat svou dcerku, která v tom správném věku ne a ne chytit neštovice, někde záměrně nakazit. Ale neudělala jsem to. Průběh neštovic se sice zpravidla zhoršuje s přibývajícím věkem, ale v biologii nic neplatí stoprocentně. Nepřenesla jsem se přes představu, že by si dcerka vytáhla černého Petra a přitom já byla ten, kdo rozhodl, že se nakazí. To ji radši nechám naočkovat (akorát jsou „neštovice“ dost drahé).

Obráceně uvažují lidé, o kterých píšou Bára Janáková a Michal Tomeš. Jsou to inzerenti poptávající infekci covidem (i za úplatu). Aby se nemuseli nechat očkovat (bezplatně). K tomu bych jen chtěla říct… ale vlastně nic. Přeju hodně štěstí.

Nicméně, i bez těch, kteří se infikují programově a za úplatu, budou nemocnice brzo praskat ve švech, jak shrnuje v článku Adéla Karásková Skoupá.

Zdravotníci pojedou na doraz, spíš možná na rezervy. Tedy ti, kteří po předchozích vlnách ještě ve zdravotnictví vydrželi. Budou nejspíš stavěni před těžká rozhodnutí, komu péči poskytnout a komu už ne, až se personální a technická kapacita vyčerpá. To vše při vysoké hladině frustrace, protože takhle už to být nemuselo. Adrenalin jim v intenzivní práci možná ještě pomůže, endorfiny už asi ne.

Kariéra Andreje Babiše juniora jako miláčka (některých) médií končí. Je zpět v Curychu a píše naštvané a rozčarované vzkazy. Šéfredaktoru Šafrovi, jehož noviny juniora v Česku vytěžily asi nejvíc, přijde absurdní, že se o další osud ABj. kolegové Jakub Zelenka a Prokop Vodrážka vůbec ještě zajímají. „Mně stejně přijde absurdní, že to řešíte. Co vás k tomu vede? Vždyť je to děsivě tragický osud.“ S poslední větou nejsme v rozporu.