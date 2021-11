Budoucí ministr řeší střet zájmů, má podíl ve fondu se solárními elektrárnami. „Nevím přesně, kolik procent vlastním,“ tvrdí

Kandidát na post ministra průmyslu Věslav Michalik (STAN) by v případě porušování zákona o střetu zájmů prodal svůj podíl ve fondu Valour, v němž většinu investic tvoří solární elektrárny. Řekl to v rozhovoru pro Deník N. Investiční akcie drží on i členové jeho rodiny, konkrétní výši ale neupřesnil. Michalik se rozhodne na základě právního posouzení, které si nechal vypracovat.