Podle čeho vybírat hypotéku a na jak dlouho při rostoucích sazbách fixovat? Ptali jsme se čtyř odborníků

Inflace i úrokové sazby v bankách stoupají, touha lidí po vlastním bydlení nebo po investování do nemovitostí ale neklesá. Čtyř hypotečních specialistů jsme se proto zeptali, co je důležité při výběru hypotéky, kdo by si ji na investování měl brát, a kdo už naopak nikoli. A také jak vysoké úrokové sazby u hypoték očekávají a na jak dlouho lidem těď doporučují fixovat.