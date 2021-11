Notes: Vláda přistoupila k rozdělení lidí na dvě skupiny. Den po 17. listopadu

Dnešní vydání Deníku N je na první pohled ještě kritičtější než obvykle. Pokud jste poslední dny sledovali jednání o dalších krocích v boji proti pandemii, zřejmě chápete proč. Vláda rozhodla o dalších opatřeních, zřejmě ale nebudou stačit. Při psaní těchto slov si připadám, jako že jsem tento Notes psal už minimálně desetkrát.

Opatření jsou cílena především na neočkované. Například pro vstup do hospody už nebude stačit test: piják se nově bude muset prokázat dokladem o očkování nebo o prodělané nemoci. Více než kdy dřív se tedy definovala hranice mezi těmi, kdo v sobě nějakou tu dávku vakcíny mají, a těmi, kteří ji z nejrůznějších důvodů odmítají. A to nešťastně den po výročí sametové revoluce 17. listopadu. Přinesli jsme hned několik textů, které vám snad pomohou si na tento polarizující vládní krok dotvořit vlastní názor.

Téměř všechno na nových opatřeních je špatně, píše ve svém textu kolega Petr Koubský. „Nadřadit veřejné zdraví nad demokratické principy a práva je totiž přijatelné jen při splnění dvou podmínek: zřetelně jde o krátkodobé opatření a vláda má vysokou důvěru mezi občany. Víme, že u nás neplatí ani jedno,“ píše Petr Koubský. A zároveň nabízí deset návrhů opatření, která by pravděpodobně byla úspěšnější a méně polarizující.

Na toto téma přinášíme i dvě disputace pro a proti. Právník a sociolog Jiří Přibáň ve svém textu postoj vlády obhajuje, podle něj stát může přistoupit k omezení osobní svobody, když je to potřeba. Podle soudce Jiřího Procházky pak naopak nikdo nemůže nikoho nutit, aby se nechal očkovat.

Podle biochemika Jana Trnky jsou opatření, která vláda schválí zřejmě zítra a mají platit od pondělí, veskrze správná. Varuje ale před tím, že možná nebudou stačit. Je podle něj možné, že se nevyhneme uzavírkám. Upozorňuje také na testovací paradox: čím více je otestovaných, tím nepřesnější čísla jsou, naráží totiž na limity testovacího systému.

A o opatřeních je řeč i v dnešním díle podcastu Studio N.

Novým ministrem zdravotnictví bude s největší pravděpodobností Vlastimil Válek z TOP 09. Ten dnes dopoledne vystoupil na tiskové konferenci po jednání AntiCovid týmu se stávajícím ministrem zdravotnictví. Řekl, že se s ministrem shodli na potřebě třetí dávky. Vyzval také občany k nošení respirátorů FFP2, a aniž se ho kdokoliv ptal, dodal, že kdo zpívá, bude mít po nošení respirátoru hezčí hlas.

Kdy přesně nová vláda bude, se ještě neví. Jakmile se prezident trochu zmátořil, vrátil se ke své oblíbené disciplíně: ohýbání ústavy. Nejnovějším kouskem je to, že nechce jmenovat jednoho z navrhovaných ministrů Fialovy vlády. Sám Fiala se kvůli tomu bude nejspíš moci obrátit na ústavní soud, protože by nejmenování ministra fakticky znamenalo nejmenování celé vlády. Podle politologů ale Zeman tak daleko nezajde. Ví ale někdo reálně, co Zeman udělá, či neudělá? Více v článku Honzy Moláčka.

Jedno je jisté: v nemocnici prezident ještě nějakou dobu zůstane. Podle šéfa lékařského konzilia Tomáše Zimy by měl ještě nějakou dobu strávit v péči lékařů. Krátká propustka na to, aby jmenoval Fialu premiérem, je však podle Zimy v pořádku.

I bez Zemana to ale na Hradě žije. Ministr vnitra Jan Hamáček tam jel dnes na schůzku s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým. Nechtěl ale prozradit proč.

A na závěr krátce ze zahraničí: Z případu zmizení čínské tenistky Pcheng Šuaj jde mráz po zádech. Už přes dva týdny o ní není vidu ani slechu poté, co obvinila vysokého komunistického funkcionáře ze sexuálního násilí. Tedy s výjimkou státní televize CGTN, která zveřejnila tenistčin údajný dopis, ve kterém své původní tvrzení vyvrací a tvrdí, že si ho někdo vymyslel. Uživatelé sociálních sítí si ale všimli, že něco není v pořádku. V dopise na obrazovce totiž zřetelně svítí kurzor myši, který by v odeslaném e-mailu neměl co dělat. Celý dopis tak spíše působí dojmem, že ho v redakci na pokyn komunistické strany napsal nějaký stážista. Místo ujištění, že je tenistka v pořádku, tak dopis přinesl pravý opak. Více v článku Magdaleny Slezákové.

