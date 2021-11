Lidé přes inzerát shání nákazu koronavirem, aby se nemuseli očkovat

Na internetu se objevují inzeráty, v nichž lidé poptávají nakažení koronavirem, nabízejí za to i peníze. To je případ Ivety, pro niž to podle jejích slov představuje „cestu ke svobodě“, aniž by se nechala očkovat. Podle mluvčí středočeské hygieny Dany Šalamunové se ti, kdo nákazu předají, vystavují riziku trestního stíhání. Infekce navíc může přinést vážné zdravotní komplikace i těm, kteří už covid dříve bez potíží prodělali.