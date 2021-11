Babiš mladší se vrátil do Ženevy, knihu nepíše. Ve zlém se rozešel i s novinářem, který mu dal peníze a sehnal byt

Premiérův syn Andrej Babiš mladší, který před volbami aktivně zasáhl do kampaně, se vrátil zpátky do Ženevy. Vysvětluje to svou finanční situací. Zároveň se zkomplikovaly projekty, které měl v Česku před volbami dohodnuté – jak práce na knize s novinářem Pavlem Šafrem, tak i film, který natáčel s dokumentaristou Vítem Klusákem.