Co je špatně na dnešním rozhodnutí vlády k covidu: skoro všechno

Jsem očkovaný dvěma dávkami. Letos mi bylo šedesát let. Pokud se dnešní sdělení vlády zítra potvrdí ve všech detailech, budu se muset jednou týdně testovat, jinak bych nemohl chodit do práce. Do hospody, kina či nákupního centra však mohu nadále bez testu, tam postačí zelená tečka v Tečce. Neočkovaní se musí testovat v práci stejně jako já, ale do restaurace ani hypermarketu se nedostanou vůbec, ledaže tam jsou zaměstnaní – pak jim stačí také jen test jednou týdně. Neočkovaný zaměstnanec bude tudíž bránit v návštěvě neočkovanému zákazníkovi. Je to jen jedna z absurdit, které dnes vyhlásil premiér Babiš a jeho tým, a ne ta největší.

Kde jsme

Rozpoznat příčiny nynějšího neutěšeného stavu není těžké. Ty hlavní jsou tři: