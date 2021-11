Nová opatření jsou správná. Bez uzavírek se ale možná neobejdeme, říká biochemik

Neočkovaní od příštího týdne nebudou mít přístup do restaurací a na další místa. Kromě toho se obnoví plošné testování ve školách a ve firmách. „Je to rozumné řešení. Ale nejsem si jist, zda budou tato opatření stačit,“ říká v rozhovoru biochemik Jan Trnka.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Budou stačit opatření, která dnes oznámila vláda?

Hrozí celkový lockdown?

Jaká plošná opatření by měla smysl?

Co říkáte na opatření, která dnes oznámila vláda?

Je docela zásadní, že k restrikcím vůči neočkovaným přidala vláda ještě plošné testování ve školách a ve firmách. To je velký posun, po plošném testování volali odborníci už dlouho. Jediný problém vidím v tom, že ve firmách budou uznávány i samotesty, což mohou pracovníci různě obcházet. Ale obecně jsou aktuální rozhodnutí vlády správná. Jestli to bude stačit k zastavení současné vlny, nedokážu říct. Každopádně to, co vláda nyní oznámila, je zatím nejrozumnější sada řešení, kterou v poslední době představila.

Budou tato opatření stačit? Neskončí Česko nakonec stejně v lockdownu, jak předpovídají epidemiologové Rastislav Maďar nebo Roman Prymula?

Nedá se to vyloučit. Rakousko i některé spolkové země Německa už zvažují celostátní uzávěry. Nová opatření u nás začnou platit až od pondělí. Zbytek tohoto týdne se ještě pojede podle starých pravidel. Budeme tak potřebovat minimálně celý příští týden na to, aby se efekt současných opatření projevil. Celkem tedy můžeme očekávat až čtrnáct dnů prakticky neomezeného růstu čísel, pokud nedojde k nějakému neočekávanému zvratu. Také se proto obávám, že se možná už příští týden