Žádný expert nápor covidu nepredikoval, nejsou analýzy, tvrdí premiér. Zde jsou varování z uplynulých měsíců

Premiér má pravdu ve dvou věcech: epidemie covidu na podzim zesílila – stalo se tak v řadě zemí. A zadruhé, cestou z problémů, i když ne zázračným elixírem, je očkování.

Jenže Babiš se zároveň pokouší krátce před předáním klíčů od Kramářovy vily a Strakovy akademie vládě Petra Fialy vyvinit z problému, který novému kabinetu zanechává.

Předseda vlády byl ve středu osloven Českou televizí s dotazy k epidemické situaci. V úvodních minutách videa nenechal redaktora pokládat otázky, a když už reportér nějakou položil, šéf ANO na ni neodpověděl a setrvale útočil na opozici, která je podle něj viníkem současné situace.

Na otázku, jestli rozhodnutí o omezeních (vycházejících z takzvaného bavorského modelu) nemohlo přijít před dvěma či třemi týdny, premiér reagoval: „Já vím, kam směrujete, není to tak. Žádný expert to nepredikoval. Nejsou takové analýzy. Nikdo, ani v Německu, ani v Rakousku. My stále jsme z hlediska počtu hospitalizovaných v porovnání se Slovenskem velice dobře, v Bavorsku je vyhlášený nějaký stav nouze, je to všude v Evropě.“

A postěžoval si, že zaváděné opatření „samozřejmě bude mít kritické reakce“.

Jenže odborníků, kteří v uplynulých týdnech před návratem covidu varovali, je spousta. Jejich prognóz byla plná média a tiskové zprávy. Není možné, že si jich premiér nevšiml. Zbývá jediné vysvětlení: předseda vlády