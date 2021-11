Legenda hudební publicistiky Jiří Černý se ve vzpomínkách jeví jako král, šašek i pastor

Původně sportovní novinář s „literátskými manýry“ Jiří Černý se do povědomí Čechů zapsal především jako citlivý a přesný hudební publicista. Nejen na stránkách tisku, ale i v desítky let táhnoucí se šňůře poslechových pořadů. Ve svých rozhlasových vzpomínkách je přísný především na sebe.

„Nekorunovaný král nás všech, kdo si o muzice troufáme psát.“ Takto hudební kritik Milan Tesař charakterizuje Jiřího Černého (nar. 1936). A jak doložil zvláště sborník vydaný k 75. narozeninám zmíněného publicisty Po stopách Velkého Mokasína (Galén, 2011), většina Tesařových kolegů s tímto označením souhlasí a k Černému se hlásí jako ke svému učiteli, či přímo vzoru.

Černý vystudoval žurnalistiku a češtinu na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (ve svobodných poměrech by prý ale raději studoval historii), profesně začínal jako sportovní novinář, byl i aktivním sportovcem. Ovšem proslavil se především svým psaním a přednášením o hudbě, kterou nejen teoreticky zná, ale řadu klasických operních árií umí i sám zpívat. Což ukazuje na jeho všestrannost a na to, že se rozhodně neomezuje na jediný žánr, a navíc hudbu obecně umí vnímat v širokém historickém kontextu.

Je tvůrcem mnoha poslechových pořadů, z nichž některé byly tak populární, že po odvysílání posledního dílu jím uváděné hitparády Dvanáct na houpačce roku 1969 přišlo do rozhlasu skoro milion posluchačských dopisů. Zvláště před rokem 1989 mnoha posluchačům zprostředkoval znalost hudby, k níž by se bez něj jen těžko dostávali. Roku 1990 pak založil a několik let vedl měsíčník Rock&Pop.

Za svým bohatým životem naplněným inspirativními setkáními se ohlíží několikerým způsobem. Soustavně a soustředěně vzpomínal