Na přemnožené kokainové hrochy čeká chemická kastrace

Děti vybíhají ze školy a rozjíveně křičí: „Pozor, ať vás nesežere hroch.“ Zaparkovali jsme na okraji bahnité venkovské cesty kousek od výstražné značky. Před přítomností tlustokožce rovněž varuje. S tím, že je to nejnebezpečnější savec planety. Pokud by bylo vše v pořádku, tento tvor tady nemá co pohledávat. Nenacházíme se v Africe, ale v jihoamerické Kolumbii. Hroch je tu invazivní živočich, kterého do povodí řeky Magdaleny zavlekl nechvalně proslulý zločinec Pablo Escobar.

Od výše popsané scény uplynuly čtyři roky. Tehdy jsem