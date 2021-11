Ani válka, ani mír

Bělorusko posílá uprchlíky na hranice s Polskem a Rusko přiškrcuje Evropě plyn. Jak máme těmto krokům rozumět? Jsou to jen mrzutosti s arogantními státy, nebo nepřátelské akty překračující naši běžnou představu o míru?

Myslíme si, že žijeme v míru, protože naším měřítkem je válka, tedy létající kulky, padající bomby a hromady mrtvol. Ale co když se mýlíme a žijeme v éře konfliktů, které jsou válkami, jen jiného druhu? Co když žijeme ve stavu, který by se dal pojmenovat jako „nemír“?

Mark Leonard, britský intelektuál se smíšenými evropskými kořeny a ředitel asi nejvlivnějšího think-tanku ECFR (European Council on Foreign Relations), se tuto novou éru pokouší popsat v knize s názvem The Age of Unpeace (volně přeloženo Věk nemíru). Je to jedna z těch knih, po jejichž přečtení máte pocit, že vás osvítilo a rozumíte světu opět o něco lépe.

Leonard totiž převrací naruby některé ustálené myšlenkové koncepty. Jedním z nich je představa, že obchodní propojení světa a vzájemná závislost států na výměně zboží nebo surovin – tedy globalizace – je zárukou míru. Žádná země přece nepůjde do války, která jí způsobí ekonomické ztráty.

Jenže toto vzájemné propojení svět i nebezpečně drobí, stává se zdrojem