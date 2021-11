Přehledně: Jaká opatření začnou v pondělí platit a jak změní život v Česku

Klíčovou novinkou je systém O-N, tedy ukončené očkování a prodělaná nemoc v minulých šesti měsících. To teď bude hlavní vstupenkou k různým službám či volnočasovým aktivitám. Systém má ale řadu výjimek, ta hlavní se týká dětí a mladistvých do osmnácti let, kteří se nadále mohou prokazovat i testem.

„Inspirovali jsme se v takzvaném bavorském modelu, ale není to bavorský model, abychom ty detaily neporovnávali,“ představil změny premiér Andrej Babiš (ANO).

Služby i hromadné akce

Do restaurací, kadeřnictví, kosmetických salonů, muzeí, divadel, bazénů, vnitřních sportovišť a na hromadné akce se od pondělí dostanou pouze lidé s ukončeným očkováním či prodělanou nemocí za posledního půl roku (180 dnů). Pouze v takovém případě bude jejich aplikace Tečka „zelená“, tedy prokazující bezinfekčnost.

Výjimky z tohoto systému mají