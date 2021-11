Zeman jmenuje Fialu premiérem příští pátek, vadí mu jeden z ministrů

Prezident Miloš Zeman má příští pátek v Lánech jmenovat předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Lídr Spolu to oznámil po setkání s hlavou státu v Ústřední vojenské nemocnici. Poprvé také zveřejnil jména členů vlády – není mezi nimi žádné překvapení. Zeman má k jednomu kandidátovi výhrady.

Více než tři čtvrtě hodiny strávil předseda ODS u prezidenta ve střešovické nemocnici. Řešili spolu jmenování budoucí vlády. Fiala Zemanovi předložil seznam sedmnácti jmen. O nich Deník N informoval již před časem a můžete si je i s medailonky přečíst zde.

„Pan prezident mě informoval, že jmenování mě do funkce předsedy vlády by mělo proběhnout příští pátek na zámku v Lánech. Poté by se pan prezident chtěl