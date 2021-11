Lékaři hlásí zájem lidí o potvrzení, že se nemohou očkovat proti covidu-19. Zdravotních důvodů je ale málo

Někteří z lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat proti covidu-19, se obracejí na lékaře, aby jim vystavili potvrzení, že si vakcínu nemohou nechat dát ze zdravotních důvodů. Nemají na to však žádný nárok. Takzvaných kontraindikací, které by to umožňovaly, je málo. „Podle zpráv, které mám z terénu, jsem přesvědčený, že jsou ta potvrzení v celé řadě případů vydávána nesprávně,“ upozorňuje právník Sdružení praktických lékařů Jakub Uher.