Notes: Dobré mezilidské vztahy v koalici, utrpení na hranici, pandemicky bezradní politici

Na chvíli jsme nahlédli do ideálního světa, zřejmě nějakým dušičkovým kouzlem. A viděli jsme, že se v Glasgow světové mocnosti usnesly na přehodnocení přístupu k výrobě i spotřebě a na nastoupení cesty k uhlíkové neutralitě. Také jsme stihli zahlédnout, že Česko dosáhlo i díky smysluplné kampani vlády a médií vysoké proočkovanosti a nabízí občanům bezplatné covid testy v libovolném počtu, protože testy jsou vlastně jediným čidlem, které vláda a experti ve sledování šíření viru mají, nepočítáme-li ještě zaplněnost lůžek v nemocnicích.

Pak se ale škvíra do paralelního světa zavřela a jsme zase v redakci Deníku N a píšeme o plošném testování dětí ve školách, které má ovšem jisté chybičky: používané antigenní testy jsou jen přibližné a vynechání očkovaných dětí z testování vytvoří v systému další díru. Ministerstvo zdravotnictví s námi hraje slovní hru a tvrdí, že k preventivnímu mapování populace jsou určeny právě antigenní testy, zatímco PCR testy „mají funkci diagnostickou“, o cenu tady prý nejde.

Vláda mezitím řeší, podle jakého modelu opatření bude dál v sílící epidemii pokračovat. Zatím shoda není, ale třeba v Jihomoravském kraji již prakticky všechny nemocnice žádají o výpomoc armádu.

V USA už jede očkování dětí na plné obrátky. Jana Ciglerová na Floridě zjišťuje, že očkovací místa tam jsou zřízena i v drogistických řetězcích a pro velký zájem se již vytvořily dlouhé pořadníky zájemců. Na druhé straně třicet procent Američanů uvedlo, že děti očkovat nenechá.

S touto problematikou částečně souvisí otázka, kterou si v komentáři klade Milan Petrák: Nepřeháníme to s péčí o děti? Referuje především o amerických excesech, kdy ponechání dětí na chvíli o samotě hrozí jejich odebráním rodičům. Kde je hranice mezi péčí a omezováním vývoje našich potomků?

Připomeňme ještě včerejší přehled, co se mění pro neočkované podle nového vládního nařízení.

Ještě k té uhlíkové neutralitě. Jak víme, nakonec byla dohoda vágní, ale podle významného ekonoma Jeffreyho Sachse je přesto možné, aby ekonomika dosáhla bez velkých ztrát uhlíkové neutrality do roku 2050. Říká to v obsáhlém rozhovoru přeloženém z Financial Times.

Optimistický je i italský komentátor, který na příkladu Dánska ukazuje, že cesta k udržitelnosti je možná i mezi vládou a občanskou společností.

Petr Fiala dnes po jednání lídrů koalice v Poslanecké sněmovně oznámil uzavření koaličních dohod a připravenost převzít odpovědnost za tuto zemi. Zítra ho čeká setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Podrobněji to komentuje v našem rozhovoru předseda lidovců Marian Jurečka. Dobrou zprávou je, že dle Jurečkových slov „s Petrem, Markétou, Ivanem a Vítkem máme velmi dobré mezilidské vztahy“. Tak snad jim to přátelství vydrží alespoň měsíc či dva.

Seznam nominací na ministry je již téměř hotov, Piráti dnes oznámili, že mají i nového kandidáta na člena rady vlády pro legislativu. Nebyli „slušní“ a nechtěli říct jméno, ale podle indicií nebylo těžké zjistit, o koho jde.

A mezitím na východní frontě neklid. Náš tým Petra Procházková a Gabriel Kuchta strávil víkend na polsko-běloruské hranici, kde roste napětí a syrští migranti tu jsou používáni jako živá zbraň proti EU. Byli zde svědkem i pohřbu devatenáctiletého migranta, který se pokusil překonat hranici přes řeku a utonul. Noční pohřeb cizího člověka, na kterém byla z příbuzných přítomna pouze chlapcova matka, přes telefonické spojení. Jeden tragický střípek z divného dění způsobeného zlovůlí jednoho diktátora a touhou válečného uprchlíka mít se lépe.

Podle americké rozvědky je celé dění v tomto regionu jen zástěrkou pro další plánovanou invazi Ruska na Ukrajinu. Riziko rozsáhlejšího konfliktu je prý nejvyšší od konce studené války. Britský premiér v souvislosti s tím kritizuje další propojení západní Evropy s Ruskem prostřednictvím plynovodu Nord Stream 2.

V tak napjaté situaci doma i v cizině se raději uvolníme třeba u nějaké počítačové hry. Třeba nová hra Happy Game pohladí již svým názvem. A co teprve, až ji rozehrajeme a začneme popohánět malého vykuleného chlapečka… od jednoho krvavého monstra k druhému? Inu, v kyberprostoru vás nikdo křičet neuslyší.

Krátce ze sportu. V Norsku proběhl rozsáhlý výzkum stravovacích návyků mladých sportovkyň s ne zcela uklidňujícím výsledkem. Ukázalo se, že sportovkyně, které si musejí hlídat váhu, jsou až z jedné třetiny ohroženy poruchou příjmu potravy. O problému hovoříme se sportovním lékařem Jiřím Dostalem.