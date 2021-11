Jsme z jiného těsta než Babiš. Odpovědnost za současné problémy má jeho vláda, říká Pekarová Adamová

Co se v rozhovoru dočtete: Co nastupující vláda plánuje podniknout ohledně covidu.

Jak se chce Markéta Pekarová Adamová zhostit role šéfky Sněmovny.

Jak se staví k další spolupráci trojkoalice i k výběru nástupce Miloše Zemana.

„Máme na mnoho věcí rozdílné názory, ale budeme si s tím muset poradit. Protože máme společný cíl – dostat z vlády Andreje Babiše.“ To jste řekla ve Studiu N ještě před volbami. Co je pro pětikoalici společným cílem teď?

Dát zemi do pořádku po Babišově pustošivém vládnutí. Tato země není v dobré kondici, což pociťují občané dnes a denně na vlastní kůži. Ať už jde o zdražování, nebo epidemii, která je znovu v rozpuku. To musí nová vláda, až vznikne, začít ihned řešit.

Ona ale ještě není, i když se to snaží Andrej Babiš a jeho ministři urputně na novou vládu přehodit. Je fér říct, že i když je Babiš v demisi, je to jediná vláda, kterou máme, která má zodpovědnost a musí zásadní problémy řešit.

Mluvíte o epidemii, zdražování. Tohle jsou věci, které vás mají semknout?

Už před volbami nás spojovalo, že chceme řešit nikoli své vlastní zájmy jako Andrej Babiš. Řešil své kauzy, beztrestnost a byznys. My máme zájem řešit veřejné záležitosti. Může to znít banálně, jako samozřejmost, ale zejména díky minulé zkušenosti vidíme, že to běžné není.

Troufnu si říci, že všech pět stran budoucí koalice má smysl pro to, že od voličů dostaly zemi do správy. Nepřišli jsme vládnout, ale spravovat Českou republiku.

Vedle témat, o kterých jste mluvila, je tady krize důvěry ve vládnutí. Jak se s ní chcete vyrovnat?

Naprosto souhlasím, že krize důvěry ve stát i politiku je velkým problémem. Lidé například nedůvěřují v důležitost a smysluplnost vládních opatření. Bude trvat nějaký čas, než se to dá do pořádku.

Myslím, že k tomu může napomoci pouze férová a otevřená komunikace. Musíme umět jako politici přiznat chyby, nesmíme naopak zavírat oči před nedodržováním opatření, pokud to opět vztáhneme k pandemii. Na společnost působí velmi negativně, když sleduje, že opatření platí pouze pro někoho.

Mám velkou důvěru v Petra Fialu. Je to člověk, který už svým chováním nastoluje standard, na který jsme nebyli zvyklí. Řekla bych, že i my jako budoucí lídři vládní koalice jsme z jiného těsta oproti současné vládě.

Nemohou vztahy mezi vládními stranami komplikovat personální otázky? Paní Richterová mluvila o tom, že pro Piráty jsou někteří kandidáti Spolu nepřijatelní. Byť o konkrétních jménech nemluvila.

To vyjádření mě poměrně překvapilo. Během jednání, která jsme vedli, jsme se nikdy nedostali k tomu, že by zde byly výhrady ze strany koaličního partnera vůči personálním nominacím. Ty zazněly jen na posledním jednání. Paní Richterová nicméně nebyla členkou vyjednávacího týmu.

I proto bylo toto vyjádření překvapivé, interně nám jej nikdo neřekl. Za mnohem lepší a šťastnější přístup považuji, když si tyto výhrady sdělujeme nejdřív vzájemně a nejdeme s nimi do médií. Umím ale pochopit i to, že dochází k mediálnímu posunu, a budu pevně doufat, že na příštích jednáních se to od Pirátů dozvíme adekvátnější formou.

Nominace jsme každý dali za svoji stranu a přistoupili jsme k tomu odpovědně a pečlivě. Nabídli jsme kvalitní a schopné kandidáty a samozřejmě si za nimi stojíme. S personálním výběrem jsem spokojena, beru to tak, že nás teď čekají nelehká rozhodnutí. Přebereme zemi v době kulminující epidemie, v době kulminující krize energií, která dopadá na miliony občanů.

Musíme okamžitě řešit tyto problémy, a nikoli se zaobírat sami sebou, to bych považovala za nezodpovědné k občanům.

Když mluvíme o problémech, TOP 09 obsadí post ministra zdravotnictví. Ponese tak velkou zodpovědnost za další řešení pandemie. V koaliční smlouvě ale žádný plán řešení nastíněn není. Jaký je tedy váš plán?

Máme AntiCovid tým, který jsme rozšířili o zástupce Pirátů a Starostů. Pravidelně se setkává a komunikuje prakticky na denní bázi, abychom byli schopni pružně reagovat na to, co navrhuje současný ministr a vláda.

Jsme v nelehké situaci. Na rozdíl od vlády nemáme k dispozici její aparát, náš plán je tím do jisté míry limitovaný. I proto jsme vytvořili nový odborný tým, který zahrnuje celou škálu odborníků, vede jej Roman Chlíbek. Zahrnuje ale také řadu postojů a přístupů. Podle nás je totiž třeba naslouchat také lidem, kteří mají i jiný než mainstreamový názor. Přistupujeme k tomu velmi odpovědně a snažíme se být připraveni, až vstoupíme do vlády.

A konkrétně?

Celou dobu klademe důraz na