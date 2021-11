Je lepší malé děti neustále hlídat, či je nechat riskovat? Chrání je jejich vlastní instinkt?

Referování o těchto neblahých událostech vedlo k rozšířenému pocitu, že se jedná o cosi častého (což není pravda), a že je tedy nutné vynaložit maximum pro prevenci únosů. Tomu se uzpůsobila americká legislativa a její tvůrci zřejmě propadli uspokojení, jak přispěli ke šťastnému životu dětí.

Vynucování zákona vedlo k excesům, jako bylo zatčení Debry Harellové za to, že zatímco byla v práci, nechala svou devítiletou dceru hrát si s jinými na dětském hřišti. Žena byla zadržena a její dcera skončila v náhradní péči. Dočasně, na dva roky, o své čtyři děti ve věku od pěti do deseti let přišla ovdovělá žena, která se rozhodla dokončit si univerzitní vzdělání a po špatných zkušenostech s chůvami odešla jednou do školy a děti nechala doma.

Jen málo chybělo k tomu, aby byly odebrány všechny čtyři děti rodině Hainesových kvůli tomu, že otec, právník Tim Haines, nechal dvouletou dceru na deset minut samotnou v autě, aby mohl zaběhnout do lékárny.

Jde pravděpodobně