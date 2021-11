Naše vláda nebude asociální. Někdy je lepší začínat v těžké krizové situaci, říká Jurečka

Co se v rozhovoru dočtete: Jak bude pokračovat koalice Spolu.

Jak se plánovaných úspor dotkne aktuální stav země.

Jaké má Jurečka plány na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Kdy představíte jména všech ministrů?

Předpokládám, že to bude v okamžiku jmenování Petra Fialy premiérem. V tu chvíli si myslím, že představí nominace, které od nás předsedů obdržel.

Vy jako kandidát na ministra i jako předseda strany plánujete schůzku s prezidentem Milošem Zemanem? Byl jste osloven jeho kanceláří?

Osloven jsem nebyl a zcela osobně ji nepovažuji za nezbytnou. Beru to tak, že jednání jsou na Petru Fialovi jako klíčové osobě budoucího premiéra.

Zaznamenal jsem náznaky v rozhovoru pana prezidenta na Frekvenci 1, že by měl zájem se sejít i s předsedy koaličních stran. Na to jsem připraven.

Kdy si myslíte, že budeme mít novou vládu s důvěrou Sněmovny?

Věřím, že do Vánoc. Bylo by pozitivním překvapením, kdyby to bylo dříve.

Očekáváte nějaké zádrhely, například ze strany pana prezidenta?

Nepředpokládám, že bychom se dostali do situace, kdy by pan prezident odmítl jmenovat na návrh budoucího pana premiéra někoho z ministrů. Ústava mu ostatně ani takovou pravomoc nedává. Neviděl bych jako zásadní problém, jestli bude pan prezident prezentovat své názory nebo výhrady. To známe již z minulosti.

V některých případech ale prezident odmítal konat. Například u pánů Pocheho nebo Šmardy. Vaše koalice si bude stát za všemi svými nominandy?

Budeme si stát za všemi nominandy. Je to logické podle ústavy i naší koaliční smlouvy. Máme v ní mechanismus, že předsedové stran předloží návrh jmen Petru Fialovi a očekáváme, že v souladu s ústavou je odešle ke jmenování. Nepředpokládám jiný postup.

Často se připomínají právě případy pánů Pocheho a Šmardy. Musíme si ale uvědomit, že tehdy premiér začal ta jména konzultovat a vyměkl.

Vzpomeňme si na konec roku 2013, kdy běžela debata kolem jmenování Jiřího Dienstbiera. Toho navrhl premiér Sobotka a prezident ho následně jmenoval. Očekávám stejný postup.

Dohodnutý program budoucí vlády je v některých částech dost obecný. Vaše předvolební programy byly často detailnější. Koalice Spolu například chtěla snižovat počty úředníků o 13 %. Vládní program ale jen hodlá analyzovat, kolika lidí by se to mohlo dotknout. Nezačali jste trochu slevovat ze svých cílů?

Neopouštíme naše cíle. My jsme se v tomto dohodli, že není nutné uvádět konkrétní číslo. Pokud se nám podaří snížit počet úředníků o 11 nebo 14 procent, mohl by nás někdo chytat za slovíčko.

V naší koalici je obrovské odhodlání digitalizovat stát, zeštíhlovat jej a hledat úspory. To čtete na mnoha částech dohodnutého koaličního programu. Náš závazek bereme velmi závažně a neutíkáme od něj. Programové prohlášení představíme, až půjdeme s žádostí o důvěru do Sněmovny.

Existuje tak ještě prostor zapracovat některé připomínky nejen od nás, ale také od profesních organizací nebo komor.

Pětičlenná koalice je nebývale široká. Nemohlo by to přinášet hodnotové a programové tenze?

Já se toho neobávám. Kdyby to bylo pět stran, které šly separátně do voleb a byla by mezi nimi tvrdá kampaň a vymezování, obavy bych měl. My jsme ale dokázali udělat obrovský krok v tom, že předsedové a strany samotné museli umět potlačit svá vnitřní ega, dohodnout se na spolupráci, zvládnout program a kampaň.

To je jedna rovina: schopnost dohodnout se. Vnitřní disciplína je již za poslední rok vyzkoušená.

Druhá rovina pro mě je, a to není klišé, že