Na olympiádě v Pekingu se poprvé v historii objeví české hokejistky, které se na turnaj kvalifikovaly v domácím, chomutovském prostředí. Jejich trenér Tomáš Pacina v rozhovoru s Deníkem N mluví o kvalitách týmu i o tom, co je potřeba udělat, aby se český ženský hokej nadále zlepšoval.

Je to úspěch pro všechny české babičky, maminky i dcery, říká trenér hokejistek po prvním postupu na olympiádu

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak bylo náročné se poprvé kvalifikovat na olympijské hry.

Kudy vede cesta do ženské reprezentace.

Proč by měl reprezentační tým dorostenek hrát klučičí soutěž.

Kde má současná ženská reprezentace limity.

Ženskou reprezentaci vedete druhou sezonu. Byl postup na olympiádu vaším hlavním cílem, když jste tým přebíral?

Určitě to byl ten nejvyšší cíl, bylo mi to také řečeno. Dalším z cílů bylo zprofesionalizovat a zpopularizovat ženský hokej v České republice. Myslím si, že postupem na olympiádu se nám tyto tři cíle povedlo splnit. Ten nejvyšší však je, abychom se dostali mezi světovou špičku, ale to je strašně těžké.

Cíle, o kterých jste mluvil, jdou ruku v ruce, ale co je podle vás těžší? Zpopularizovat ženský hokej, nebo postoupit na olympiádu?

Samozřejmě to spolu souvisí. Postupem na olympiádu se sport automaticky zpopularizuje. Když se podíváme na jiné státy, třeba když Kanaďanky před pětadvaceti lety vyhrály zlaté medaile, nárůst počtu hráček byl obrovský. V Norsku bylo to samé po Lillehammeru ve sjezdovém lyžování.

S holkami se o tom bavíme dva roky s tím, že můžeme udělat fantastickou práci, ale pokud nebudou