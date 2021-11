Útlum, nikoliv ukončení spalování uhlí. Konference v Glasgow je pouze jedním z kroků na cestě k odvrácení neudržitelného oteplení

Ostrovní stát Tuvalu ležící na půli cesty mezi Austrálií a Havajskými ostrovy každoročně více a více pohlcuje moře. Hladina se za posledních 28 let zvedá o půl centimetru ročně, což pro devět malých ostrovů s nejvyšším bodem 4,5 metru nad mořem znamená vidinu téměř jistého zániku.

„Doslova se potápíme. Musíme konat hned teď,“ prohlásil naléhavě v pátek v podvečer ve finále čtrnáctidenní klimatické konference tuvalský ministr pro klima Seve Paeniu.

Jeho kolega z vlády, ministr zahraničí Simon Kofe, zase vyslal do světa videozdravici, kde stojí v obleku skoro po pás v moři. V místech, kde dříve bývala pevnina, řečnický pult omývaly vlny. „Otázka klimatu se musí dostat do popředí. Musíme přijmout razantní alternativu dnes, abychom zachránili zítřek,“ prohlásil.

Such a powerful image – the Minister from Tuvalu in the South Pacific delivered his speech to #COP26 from the sea to illustrate the crisis they face with rising sea levels pic.twitter.com/pmIQ0i64jX

— Sophie Howe (@sophiehowe) November 6, 2021