Babiš dál ostřeluje Ústavní soud. S původním volebním zákonem by však dopadl hůř

Premiér se do Ústavního soudu opřel takto: „Mohl bych říkat, že to byl připravený plán od roku 2017, kdy se senátoři domluvili s šéfem Ústavního soudu Rychetským, který změnil volební zákon, aby vyhovoval koalicím. To ale neříkám. Spojilo se proti nám pět stran, které měly podporu médií. Hlavně veřejnoprávních, České televize a Českého rozhlasu,“ uvedl v rozhovoru.

Manévr „to ale neříkám“ je u Babiše v této situaci poměrně nově použitou technikou. Přesně to, co nyní „neříká“ (ale tematizuje a udržuje ve veřejném prostoru), totiž dosud opakovaně a velmi emotivně říkal.

„Byli bychom i vyhráli volby, kdyby tento podvod na voličích nebyl pečlivě připravený (…) už hned po našem vítězství v roce 2017. (…) Pan předseda Rychetský a jeho blízká velká kamarádka paní Wagnerová upekli ten nový volební zákon,“ tvrdil například (video je na stránce pod přepisem, pozn. red.).

To, že Ústavní soud žádný zákon „neupekl“ – protože nic takového udělat nemůže, zákon byl schválen ve Sněmovně i hlasy ANO –, jsme už popsali zde.

Paradoxní navíc je, že podle původních volebních pravidel by výsledek pro Andreje Babiše a hnutí ANO byl ještě horší: do Sněmovny