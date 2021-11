Na ČSSD toho bylo už příliš. Nebyla schopná situaci zvládnout, míní někdejší premiér a bývalý šéf sociální demokracie Špidla

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Proč byl pro ČSSD zásadní chybou vstup do vlády Andreje Babiše (ANO).

Proč místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová zůstala v kampani sama.

Jak se chce ČSSD vrátit do Sněmovny.

Proč sociální demokracie nedokázala přesvědčit voliče, že si zaslouží jejich hlasy?

Jsou dvě příčiny. První je, že se vláda Andreje Babiše díky postavě premiéra stávala čím dál méně důvěryhodnou, což tím pádem platilo i pro všechny její členy. A sociální demokracie neměla sílu, která by umožnila vtisknout vládě celkovou charakteristiku a to, aby bylo zřejmé, že sociální demokracie a Andrej Babiš nejsou to samé.

Karel Havlíček (Borovský), jehož narození jsme si nedávno připomněli, napsal: „Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohy zláme.“ Ve vládě prostě bylo principiálně nerovné postavení. Hnutí ANO mělo větší kapacitu, a to především ve věci PR a nastavování veřejné politické diskuse.

Jeho síla způsobila, že když sociální demokracie prosazovala své programové věci, umožnilo mu to si danou věc přivlastnit. Když se podíváte na většinu činů vlády Andreje Babiše, tak skoro všemu můžete dát sociálnědemokratické znaménko. Kromě toho, že je Babiš představitelem velkokapitálu, je totiž také programově úplně prázdný.

Vy jste ale věděli, s kým do té vlády jdete. Dalo se to předvídat?

S odstupem času vypadá logicky spousta věcí, která v té době logická nebyla. Ve straně byla skoro polovina lidí, pro kterou byla nerovnost příliš velká, a tudíž to byl důvod, proč do vlády nejít. Pak ale byla také větší část, která si myslela, že to zvládneme. S odstupem doby se to ukázalo jako