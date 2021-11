Z papíru se stalo nedostatkové zboží. Knihy na Vánoce raději objednejte teď, radí nakladatelé

,,Prázdné krabice? Asi si o ně napíšu Ježíškovi…“

Jeho doménou jsou prvotřídní pálenky, teď ale čím dál častěji spíš řeší, do čeho je vlastně zabalí. „Aktuální situace je opravdu pekelná. Čeká se na vše a není nic. Máme třetí měsíc objednané naše klopové krabice z vlnité lepenky a termín dodání máme koncem ledna, tedy pět měsíců od objednání,“ popisuje lihovarník Martin Žufánek.

Problém je to podle něj veliký, a pokud se situace nezlepší, bude muset improvizovat. „Chybějící kartony budeme řešit nějakými vyrobenými univerzálními, co nejsou rozměrově připravené na naše láhve. Takže se může stát, že v tom láhve budou ‚lítat‘. To se týká hlavně našeho klasického balení do velkoobchodů a nebo do gastra, pro balení na e-shopu použijeme jakoukoliv volnou krabici. Třeba i od banánů,“ dodává odhodlaně Žufánek.

Zacyklený problém

Tak zdánlivě obyčejné věci, jako papír, je najednou zásadní nedostatek. Příčin je hned několik a navzájem se násobí. Potvrzuje to i Martin Hejl, jednatel firmy Thimm specializující se na všechny myslitelné druhy papírových obalů od potravinářství až po elektroniku, léky nebo chemikálie. V oboru je čtvrt století.

„Zažil jsem ledacos. Ale situaci, kdy se cena papíru – tedy materiálu pro výrobu vlnité lepenky – průběžně zvyšuje o desítky procent již déle než dvanáct měsíců, to vidím opravdu poprvé. První zdražení nejfrekventovanějších papírů pro výrobu vlnité lepenky na bázi recyklátu jsme evidovali v srpnu loňského roku. K letošnímu říjnu jejich cena narostla o 70 %, a tím to nekončí. Další zdražení jsou již od výrobců těchto papírů avizována do konce roku,“ nastiňuje strmý vývoj cen Hejl.

Problémy podle něj spustila vlna onemocnění covidu, a to hlavně v prvopočátku, kdy se vše – včetně do té doby fungujících dodávek – doslova zastavilo a nikdo nevěděl, co bude dál. Bylo jasné, že nakupování v kamenných obchodech je na čas mimo hru a podstatná část maloobchodu se překlopí do online nákupů v e-shopech. Ty pak musí zboží do něčeho zabalit tak, aby ho mohly přepravit směrem k nakupujícímu.

To všechno se stalo ve chvíli, kdy se z plastů