Jmenuji se Muhammad Abdul Ali Kádir. Jsem očkovaný vakcínou Pfizer. Nebo na to aspoň mám potvrzení. A před pár dny jsem byl tady v lese, převlékl jsem se do suchého, snědl sušenku, vzpomněl si na sestru, která zůstala doma, a vyšel na cestu. Bál jsem se. Ale oni přijeli. Měl jsem z pekla štěstí.

Migrantova ilegální cesta přes Bělorusko do EU: Jak jsem se k vám dostal a kolik mě to stálo

Batůžek je tmavomodrý, džíny světlé, zánovní, tílko klasické bílé, takové, jaké nosili naši spolužáci před 40 lety na tělocvik.

Věci leží rozházené všude kolem a z toho, jak jsou uspořádané, je patrné, že se někdo svlékal ve velkém spěchu. A že tady zanechal i to, co by šlo ještě upotřebit.

Nerozbalenou tyčinku Snickers, fíky zakoupené v Istanbulu, gumové holínky, které vodu nepropustí ani za nic, a neotevřenou konzervu šprotů ve vlastní omáčce.

Procházíme s fotografem lesem, kterým před námi prošli jiní. Mezi nimi i Muhammad.

Hrabu se ve věcech, které mi nepatří. Prozkoumávám baťůžek lépe. Papírové kapesníky. A v menší přihrádce? Jakési papíry slepené vlhkem dohromady. Opatrně odděluji jednotlivé listy, text je dost rozpitý, ale