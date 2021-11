My Poláci nejsme špatný národ! Místní pomáhají uprchlíkům v pohraničí jako za války Židům

Nebyla to tradiční tisková konference, na které padají čísla a více či méně korektní dotazy. Byl to apel, výzva, omluva a volání po sjednocení Evropy z úst těch Poláků, kteří se cítí být nespravedlivě obviňováni z krutého zacházení s bližními. S uprchlíky, kteří se dnes opět pokusili několikrát přejít hranici do EU. Polští občané podávají oznámení Mezinárodnímu trestnímu soudu o zločinech proti lidskosti spáchaných běloruskými úředníky.