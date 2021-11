Peníze od Google dostaneme, zbývá už jen otázka kolik, věří šéf srovnávače Heureka po rozhodnutí evropského soudu

Google bude muset zaplatit obří pokutu za zneužívání postavení na trhu. Potvrzení sankce 2,4 miliardy eur evropským soudem může mít dopad i na spor v Česku. Srovnávač cen Heureka po internetovém gigantovi požaduje téměř 400 milionů korun jako kompenzaci za ušlý zisk. „Teď je to prostě fakt potvrzený evropským soudem, a proto je zcela evidentní, že na náhradu škody máme nárok. Teď už nepůjde u našeho soudu o otázku ‚jestli‘, ale ‚kolik‘,“ říká šéf srovnávače cen Tomáš Braverman.

Tribunál Soudního dvora Evropské unie odmítl odvolání od internetového giganta Googlu a potvrdil mu obří pokutu ve výši 2,4 miliardy eur. To je v přepočtu přes 60 miliard korun. Evropská komise Google vyšetřuje od roku 2010, zmíněnou sankci mu vyměřil před čtyřmi lety.

Vyhledávač Googlu využívá naprostá většina evropských uživatelů internetu. To mu umožňuje prosazovat své produkty na úkor menších společností. Google vytvořil i vlastní srovnávač cen a ve výsledcích vyhledávání mu dával více prostoru. Ostatní srovnávače pak neměly na jeho stránkách tak silnou pozici a tratily na tom. To se nelíbilo českému provozovateli srovnávače Heureka, který se rozhodl jít s Googlem do sporu a žádá 400 milionů korun jako odškodné. Šéf Heureky Tomáš Braverman v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, proč je nynější rozhodnutí evropského soudu pro celý spor z pohledu společnosti zásadní.

Srovnávač Heureka žaluje Google kvůli zneužití dominantního postavení na trhu. Nyní Soudní dvůr Evropské unie internetovému gigantovi potvrdil obří pokutu 2,4 miliardy eur za zvýhodňování svého vlastního srovnávače zboží. Jak to ovlivní spor, který s Googlem vedete ve stejné otázce vy?

Výsledek evropského soudu je naprosto zásadní pro naši žalobu vůči Googlu, jejž žalujeme o náhradu škody ve výši 400 milionů korun. Kdyby Soudní dvůr Evropské unie nepodpořil rozhodnutí Evropské komise z roku 2017, v podstatě bychom na náhradu škody neměli nárok. Jelikož to potvrdil, není otázkou, zda Google zneužil, či nezneužil svého dominantního postavení. Teď je to prostě fakt potvrzený evropským soudem. Proto je zcela evidentní, že na náhradu škody máme nárok. Teď už nepůjde u našeho soudu o otázku, „jestli“, ale „kolik“.

Společnost Google nicméně argumentuje tím, že je váš případ promlčený, protože se jednalo o období let 2013 až 2017.



Otázku promlčení