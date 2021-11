Jak jsem po preventivní prohlídce skončila na operačním sále a proč jsem za to vděčná

S kamarádkami si rády vyprávíme, co všechno jsme zažily na gynekologických prohlídkách, a o tom, jak rozpačité to bylo. Vtipkuji například o tom, jak mi jednou lékař řekl, že mé výsledky jsou „čisté jako oko boží“. Zasmála jsem se a odešla spokojená. Letos to bylo trochu jinak.