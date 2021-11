Pětikoalice obměnila svůj AntiCovid tým. Řeší, jak se postavit k možným restrikcím vůči neočkovaným

O půl čtvrté odpoledne se sejde AntiCovid tým vznikající vlády a projedná návrhy protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví. To očekává stanovisko do zítřka, protože už v pondělí by podle informací Deníku N chtěl šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) nechat změny schválit kabinetem. V AntiCovid týmu se navíc objevují nová jména, která by odpolední jednání mělo potvrdit.