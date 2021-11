Pirátská strana o víkendu hlasuje o tom, jestli vstoupí do nově vznikající vlády Petra Fialy. Již domluvenou koaliční smlouvu ratifikuje celá členská základna. Deník N oslovil zástupce dvou protichůdných názorových proudů, které ve straně nyní jsou, aby vysvětlili svůj postoj ke vstupu strany do vlády.

Závazek vůči voličům vs. morální zničení strany. Dva pohledy na vstup Pirátů do vlády

Za zásadní považuje vstup do vlády místopředseda strany a končící poslanec Radek Holomčík, podle nějž se jedná o závazek voličům. Připouští přitom, že dohodnuté koaliční prohlášení je v mnoha pirátských tématech obecné, ale právě působením v kabinetu podle něj strana dokáže obecné proklamace přeměnit na výsledek.

Chybou by naopak vstup do vlády byl podle europoslance Mikuláše Peksy, podle kterého se podařilo pirátská témata v koaličním programu „rozmělnit“ a s pouhými čtyřmi poslanci by podle něj Piráti z kabinetu „dříve nebo později museli zklamaně odejít“.

Na co se obou zástupců Pirátů ptáme? Kdyby si strana odhlasovala, že nevstoupí do vlády, nevzdá se tím odpovědnosti?

Proč se nepodařilo prosadit více pirátských témat do koaliční dohody?

Co bude výsledek, ať bude jakýkoliv, znamenat pro Piráty do budoucna?

Radek Holomčík, místopředseda strany

Jak se stavíte ke vstupu do nově vznikající vlády?

Jsem pro, vědom si všech úskalí. Štve mě mediální linka, že si vymýšlíme a zdržujeme jednání o vládě. U Pirátů vždy o zásadních věcech hlasuje Celostátní fórum, tedy celá členská základna. Ví to voliči, ví to STAN z předvolební koalice a hned na začátku vyjednávání to bylo sděleno i koalici Spolu. Že se s tím počítá, dokazuje i fakt, že nutnost potvrzení podpisu Ivana Bartoše je obsažena v samotné smlouvě.

Proč jste pro vstup do vlády?

Přestože je volební výsledek interpretován v médiích i na sociálních sítích různě, tím hlavním je