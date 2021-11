Notes: Prezident chce, aby byl premiér prezidentem, vzkázal sám premiér

Nový premiér, který vzešel z nedávných voleb, ještě není ani jmenován. Dnešními událostmi však, alespoň v redakcích, započaly volby další: a to ty prezidentské. Premiér Babiš totiž oznámil, že mu Zeman vzkázal, že… No zkrátka prezident chce, aby byl Babiš dalším prezidentem.

Do ustavení nové vlády zbývá, pokud vše půjde tak, jak má, pár dnů až týdnů. Kdo jste dnes sledovali rozhovor pravděpodobného budoucího ministra zdravotnictví, mohlo vás, stejně jako nás, překvapit, že vlastně nic neřekl. Dosluhující vláda chce například zavést plošné testování ve školách nebo restrikce pro neočkované. Takzvaný anticovid tým, teď opoziční, v budoucnu vládní, s těmito návrhy však nesouhlasí. Zároveň ale neposkytl žádnou alternativu.

Kolega Honza Moláček si zase promluvil s pravděpodobným budoucím ministrem dopravy Martinem Kupkou. Zdůraznil potřebu zbudovat elektrifikované tratě a dostavět jaderné elektrárny. Omezení prodeje spalovacích motorů podle něj není rozumný krok. Kontinent by se podle něj měl řídit důvěrou k vědě. Což je rozhodně dobrá cesta, kterou jít. Přece jen se vědci shodli na tom, že o vlivu člověka na životní prostředí už není pochyb.

Včera zemřel československý zpěvák Miro Žbirka, umělec hledající celý život absolutní modernitu. Jeho nekrolog sepsal Ivan Adamovič. V podcastu Studio N o Žbirkovi pak mluvil s Michalem Tomešem.

Sesterský Denník N zase vypátral, kdo jsou party lidí, kteří na Slovensku svolávají skupinové návštěvy úřadů a „nákupy“ v obchodech bez roušek, hádají se se zaměstnanci, blokují překážky a pokladny. Poslední incident v Lidlu v Piešťanech vyvolal pozornost násilným zásahem přivolané policejní jednotky. Jsou odhodlaní vyvolávat konflikty s prodavačkami, úředníky i policisty kvůli nošení roušek. „A co jste dělali při koronavirové krizi v roce 2021?“ zeptají se třeba těchto pokřikovačů jejich vnoučata. „Otravoval jsem prodavače v Lidlu,“ odvětí (snad, po sebereflexi) zřejmě v daleké budoucnosti. Ale v současnosti o sobě radši mluví jako o templářích a povstalecké vládě. Článek o lidech, kteří chtějí, aby se o nich psalo, avšak pravděpodobně jinak, než se o nich píše, jsme přinesli v češtině.

Ale pojďme dál: kolega Prokop Vodrážka sepsal příběh Dominika Duky, který měl šanci se setkat s papežem, ale bohužel musel zůstat v Česku. Měl totiž pozitivní test na covid.

O tom, jak se žije afghánské LGBTQ komunitě, ve svém textu zase psala Petra Procházková. Asi se nebudete divit, když se dozvíte, že se jim mnohem lépe žije v Česku.

Ruský spisovatel Dostojevskij má dnes dvojité výročí, 11. listopadu 1821 se v Moskvě narodil, 9. února 1881 v Petrohradu zemřel. Požádali jsme proto literárního historika Martina C. Putnu, aby nám sepsal ohlédnutí za tímto spisovatelem. Místo toho jsme přinesli rozhovor o tom, proč Dostojevského vůbec nečíst. Ironie osudu chtěla, že právě článek o tom, proč něco nečíst, se dnes stal jedním z nejčtenějších článků Deníku N.

„Lidský život je příliš krátký na to, abychom jej marnili s Dostojevským. Dvě století s toxickým spisovatelem,“ zní titulek rozhovoru s Putnou. Na závěr tohoto Notesu bych chtěl ještě vzkázat, že život je moc krátký na čtení čehokoliv, když to číst nechceme. A je spousta toho, co číst chceme, jen o tom ještě nevíme.

A co vás v tištěném vydání Deníku N čeká zítra?

– Jak chce stát přivést lidi k očkování

– „Zemanův muž mi pomohl z vězení“

– Meky Žbirka dokázal neztratit v šoubyznysu tvář

– Ve hře je omezení pro lidi bez očkování

– Čtvrtá vlna v Sasku: test už nestačí

– Zda vakcína funguje, o tom nerozhoduje jen vakcína

– Komentář: Jak na Rusko? Tři pilíře nové diplomacie

– Deník z ciziny: Za svojí kávou hledej Arména

Kontext N:

– Nesmějte se lidem, kteří se v šedesáti přihlásí na taneční nebo surfařský tábor

– Vítězové a poražení automatizace

– Kolumbus dráždí dnešní společnost