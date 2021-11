Babišova kandidatura na Hrad by byla od podlahy po strop vytapetována penězi, to ale nestačí, míní odborník

Babiš dnes v rozhovoru pro server Blesk.cz řekl, že prezident Miloš Zeman by si přál, aby se ucházel o post hlavy státu. Na dotaz, zda tak učiní, premiér řekl, že o tom musí rozhodnout ANO.

Někteří významní zástupci hnutí již dříve o jeho možné kandidatuře mluvili. Například vicepremiér Karel Havlíček v rozhovoru s Deníkem N řekl, že Babiš je vhodný typ kandidáta.

„Když se mě novináři zeptali, jestli si dovedu představit, že by tam byl, představit si to dovedu. Hnutí ANO musí postavit kandidáta, nedovedu si představit, že by to neudělalo nebo že by postavilo někoho jiného než svého zakladatele, který vyhrál všechny volby včetně těchto,“ řekl Havlíček.

O Babišově kandidatuře se spekuluje už delší dobu, zejména poté co jeho hnutí odchází po osmi letech u moci do opozice. Sám premiér na přímé dotazy k věci prozatím kličkuje. Dříve kandidaturu odmítal, jeho výroky k možné politické budoucnosti jsou ale poměrně flexibilní.

Například před volbami v roce 2017 tvrdil, že pokud je vyhraje a sestaví vládu, za čtyři roky skončí. Před letošními volbami říkal, že jde o poslední šanci jej volit. Nyní kandidaturu na Hrad striktně nevylučuje.

Podle politologa Miloše Gregora by snaha získat prezidentský post v Babišově případě