Zeman nesmí mluvit do jmenování ministrů, i kdyby byli za Piráty a Starosty, říká Benda

Marek Benda (ODS) je nejdéle sloužícím českým poslancem. Ve Sněmovně je od počátku 90. let. Do té nynější vstupuje i jako vlivný zákulisní hráč občanských demokratů, který pomáhal sestavovat kandidátku Spolu. Teď se má stát šéfem klubu poslanců ODS. V rozhovoru pro Deník N vysvětluje, proč nesmí vznikající vláda Petra Fialy (ODS) ustupovat prezidentu Miloši Zemanovi nebo proč pro něj není téma žen v politice důležité.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Proč v koaliční smlouvě není, že za změnu klimatu může člověk?

Jak by chtěl řešit dopravní situaci v hlavním městě, kterou kritizuje?

V čem musela ODS ustoupit ostatním stranám?

Vy jste v dolní komoře českého Parlamentu od začátku 90. let. Myslíte si, že bude v té současné Sněmovně něco jinak než dříve?

Na začátku to nikdy neodhadnete. Může být, ale nemusí. Asi těžko by někdo na začátku minulého období čekal, že zde budeme mít (Lubomíra) Volného, který nám tady rozlamuje stolky. Samozřejmě je v jistém směru specifická tím, že zde poprvé od roku 1989 nejsou komunisté.

Oslavil jste to?

Více jsem slavil naše vítězství, raduji se z pozitiv, než že bych slavil neúspěch komunistů. Samozřejmě že to je takové završení celého příběhu. Stejně tak tu poprvé nebudou sociální demokraté.

To vnímáte pozitivně?

Myslím si, že je to škoda. Zasloužili si to ale tím, jak se chovali a jak sebou nechali zametat ve vládě. Silná levicová strana tu bude chybět, těžko říct, jestli ji zastoupí hnutí ANO.

Jak se těšíte na politiky ANO, hlavně Andreje Babiše v roli opozice?

Uvidíme. Já si myslím, že moc politiků nemají. Zatím jsem u nich žádné politiky neviděl.

Mají ve Sněmovně několik končících ministrů.

To ještě neznamená, že to jsou politici. Ministři v této vládě byli náměstci pověření Andrejem Babišem, aby řídili resort. Kdo z nich měl ale politickou vizi či myšlenky a odněkud někam směřoval? Byli to technici moci. Co dokážou v opozici, zatím nelze říct. Zatím jsou po volbách pouze ufňukaní.

Poprvé ale míříte do významnější a viditelnější parlamentní role, po přesunu Zbyňka Stanjury na ministerstvo přejdete na pozici šéfa klubu poslanců ODS. Naznal jste, že už je čas vstoupit do nějaké výraznější poslanecké funkce?

Já už jsem poslance vedl v devadesátých letech a také tři čtvrtě roku na přelomu let 2012 a 2013. S parlamentními funkcemi zkušenosti mám. Pokud to dopadne, jak říkáte, myslím si, že bych to měl zvládnout.

Když se spekulovalo nad tím, jestli půjdete na ministerstvo spravedlnosti vy, nebo Pavel Blažek, co se kolem toho dělo?

Já jsem se žádných jednání neúčastnil. Od počátku platí věta: kde mě bude chtít předseda strany vidět a bude moje působení pokládat za nejsmysluplnější, tam budu působit.