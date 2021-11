Babiš navrhne plošné testy ve školách a restrikce pro neočkované. Nová koalice opatření odmítá

Už zítra chce dosluhující vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodnout o některých nových protiepidemických opatřeních. Konkrétně jde o zavedení plošného testování dětí ve školách, ke kterému by mělo dojít 22. a 29. listopadu. V úterý by pak vláda chtěla schválit další restrikce, které by se výrazně dotkly neočkovaných.

Kabinet plánuje, že by na některé hromadné akce měli vstup pouze lidé s dokončenou vakcinací. Šlo by o model převzatý z Rakouska, kde už podobné restrikce pro lidi bez vakcíny platí.

Tento návrh má v pondělí ministerstvo zdravotnictví projednat se zástupci organizací, například kulturních. Rozhodovat o nich bude vláda v úterý odpoledne, uvedl Babiš v rozhovoru pro Blesk.cz.

Babiš chce s odkazem na to, že jeho vláda už podala demisi, projednat návrhy se zástupci nové pětikoalice. Její Anticovid tým má ale podle zjištění Deníku N k navrhovaným opatřením zásadní výhrady.

„Žádné zavírání neočkovaných