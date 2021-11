Ptát se, proč se pacientky neozvaly dřív, je směšné, sexuální obtěžování není krádež auta, říká expert na zdravotnickou péči

Pacienti podle předního českého experta na kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví Davida Marxe vždy tahají za kratší konec provazu. Případy, kdy lékař zneužívá svou pozici, se podle něj stávají, a to nejen v Česku. Zejména v západní Evropě mohou zastání, podporu a pomoc pacienti hledat u stavovských organizací, jako jsou lékařské komory. I když nevhodné chování lékaře nemusí být trestným činem, neznamená to, že jde o eticky přijatelnou věc, zdůrazňuje Marx.

Věnujete se oblasti bezpečí a kvality zdravotnictví, co si pod tím představit?

Primárním zaměřením je prevence poškození pacientů při poskytování zdravotní péče, které může mít různé formy. Může jít třeba o špatného odborníka, poskytování zdravotních služeb, selhání nějakého technického zajištění či komunikaci s poskytovateli – jednotlivými lékaři, sestrami –, včetně chování zdravotnického personálu.

V posledních dnech se hojně řeší kauza Jana Cimického, kterého několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a napadení, většinou šlo přitom o psychiatrovy pacientky. V pořadu ČT 168 hodin jedna z žen popsala, že ji jako pacientku v Psychiatrické nemocnici Bohnice v 80. letech sexuálně napadl. (Cimický už oznámil, že se proti obviněním hodlá bránit a chce dokázat svou nevinu, pozn. red.) Tohle do oblasti vaší odbornosti také spadá?

Ano, spadá. I kdyby nešlo o trestný čin, jde minimálně o problém s dodržováním práv pacientů a s komunikací mezi personálem a pacienty.

Jak na to celé nahlížíte vy – bavíme-li se o dopadu podobných kauz na lékařskou profesi jako celek či o debatě, která se kolem toho rozproudila? Je teoreticky možné, že by se takové chování i několik desítek let neřešilo?

Nemohu komentovat konkrétní kauzu či její průběh, na to nemám dostatečné materiály. Z mého pohledu je to smutné, není to ale zase až tak šokující či neobvyklé. K případům, kdy lékař zneužívá svou pozici vůči pacientovi