Obří ztráty způsobuje i obyčejná rýma, říká virolog Plevka. Koronavirus sleduje jako „zanícený divák“

Virologie má v Česku dlouhou tradici a Pavel Plevka patří k její současné špičce. Po letech v zahraničí se usadil v brněnském CEITEC. Zajímají ho pikornaviry: miniaturní RNA viry, které způsobují těžké mozkové záněty, ale i obyčejnou rýmu. Ačkoliv zase tak obyčejná není: minimálně z hlediska ekonomiky jsou její dopady závažné.

Pavel Plevka publikuje v impaktovaných vědeckých časopisech (včetně Science, PNAS, Science Advances nebo Nature Communications), dávat rozhovory „běžným“ médiím ho ale pořád stresuje.

„Pokaždé se bojím, aby dávalo smysl, co říkám, a jestli je to pochopitelné. Bohužel, reakce odborníků na pandemii covidu-19 nebyly koordinované, často šly proti sobě, což přispívalo k velkému množství šumu ve sdělovacích prostředcích. Proto jsem se snažil, abych k tomu sám přispíval co nejméně,“ hodnotí své výstupy s odstupem Pavel Plevka.

Troufnu si říct, že se mu to daří. Vzpomínám na své pocity při čtení rozhovoru, který s ním do Deníku N pořídila kolegyně Adéla Skoupá loni v březnu – tedy v době příchodu pandemie do Česka. Říkal v něm, že nás čeká minimálně rok a půl střídavého utahování a rozvolňování, utahování a rozvolňování. Doufala jsem, že se mýlí.

Nemýlil.

Sám se prý nejdříve lekl, jestli nepřestřelil. „Ale pak jsem to znovu zvážil a stál jsem si za tím, nemohlo to být jinak. Není to o viru, je to o