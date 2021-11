Zavřít školy na dva týdny? Jen přes mou mrtvolu, říká kandidát na ministra školství Gazdík

„Jako ministr školství bych zavedl PCR testy ve školách a hledal cesty, jak zrychlit práci hygieniků,“ říká v rozhovoru poslanec Petr Gazdík (STAN), nejpravděpodobnější kandidát na tento vládní post. Naznačuje, že školy by měly proškrtat učivo, zavést uzlové zkoušky, v dlouhodobé vizi by si přál zrušit devátou třídu.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak by Petr Gazdík jako ministr postupoval ve školách proti šíření covidu?

Jak by změnil maturity a přijímací zkoušky na střední školy?

Kolik by si přál, aby dostali učitelé přidáno?

Proč označuje uniklou pirátskou analýzu výsledku voleb za pseudoanalýzu?

Jak hodnotí současný vztah s Piráty?

Počty nakažených koronavirem se opět dostaly k 15 tisícům, roste i množství lidí v nemocnicích. Jaká byste jako ministr školství zavedl opatření ve školách, aby se zamezilo šíření covidu?

Už na jaře jsme spolu s Piráty říkali, že stát by měl směřovat k přechodu na PCR testování ve školách, jednali jsme o tom s ministry zdravotnictví a školství. To bylo posléze odpálkováno s tím, že na to nejsou kapacity. A ejhle, před několika dny ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil, že by se mělo ve školách testovat pomocí PCR testů. Trvalo tři čtvrtě roku, než na to přišli.

V září jsem upozorňoval, že nevěřím, že krajské hygienické stanice se svými kapacitami budou dostatečně rychlé, aby zabránily šíření koronaviru ve školách. Nyní trvá čtyři i pět dnů, než hygiena od projevení nákazy vydá opatření pro konkrétní školu. Což znamená masivní možnost šíření koronaviru.

Takže jaké první kroky byste dělal?

Snažil bych se napravit tyto dvě zásadní věci: konkrétně nastavit testování pomocí PCR testů – lokální testování, ne plošné. A hledat způsob, jak pomoci krajským hygienickým stanicím, aby od zjištění určité hranice nákazy ve škole trvalo řádově hodiny, maximálně jeden den, než hygiena vyhlásí opatření. A pojďme se bavit, jestli je ona hranice pět, nebo deset pozitivních, v jedné třídě, nebo ve více…

Na PCR testy ale musíme mít výběrové řízení, a co se týče hygieniků, jsou na tom kapacitně velmi špatně. Jak to tedy chcete provést?

Určitě to nepůjde ze dne na den. Opakovaně jsme říkali: Covid nepřestane za měsíc, za dva, za půl roku. Je tady napořád a musí být nastavený systém, abychom byli připraveni, kdykoliv se zvedne jakákoliv vlna. Vláda Andreje Babiše to takřka za dva roky nezvládla.

Ano, bude strašně těžké zvětšit kapacity hygien. Musíme hledat přechodná opatření. Pevně věřím, že budeme nastupovat v době, kdy bude vlna odeznívat, a opatření nastavíme systematicky pro další možnou vlnu. Pokud to bude brzy a vlna nebude odeznívat, bude to krizový management s ministerstvem zdravotnictví. Ten má pro covid ve školství největší pravomoci.

Takže bych byl neustále v patách ministru zdravotnictví a