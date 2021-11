Viděli jste nějaký výpočet účinnosti vakcíny? Skoro určitě byl mylný

Data o covidu jsou na rozdíl od jara dnes dobře dostupná a trojčlenku umíme všichni. Nic nám tedy nebrání spočítat si účinnost očkování vlastnoručně. Nebo je to jinak? Je.

Nestačí totiž počítat, je potřeba vědět, co vlastně počítáme. Dva dělníci vykopou jámu za den, za jak dlouho ji vykope sto dělníků? Matematicky správná odpověď je věcně naprosto nesmyslná. Je snadné to poznat, protože každý má víceméně správnou představu o tom, jak se kope jáma. U jiných úloh to tak snadné být nemusí.

Dva základní omyly

Když si člověk porovná slibovanou účinnost vakcín, což bylo u těch nejlepších přes devadesát procent, se situací, v níž skoro třetinu pozitivně otestovaných na covid představují očkovaní, řekne si, že tady něco nehraje.

Před několika dny jsme