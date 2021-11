Studio N: Co v československé hudbě zanechal Meky Žbirka

Ve věku nedožitých sedmdesáti let zemřel včera zpěvák Miroslav Žbirka. Autor hitů, jako je Atlantida, 22 dní nebo Biely kvet, působil na hudební scéně od sedmdesátých let. Jeho hudba se vyznačovala smyslem pro melodii a také Žbirkovou touhou experimentovat, díky čemuž zůstala tvorba slovenského zpěváka nadčasová. Co Meky Žbirka tuzemské hudební scéně přinesl? A jaký odkaz po něm zůstane? Odpovídá editor kulturní rubriky Ivan Adamovič.