Jak na Rusko? Pár poznámek k jednomu z nejzávažnějších problémů, které bude muset nová vláda řešit v zahraniční politice

Komentář Pavla Havlíčka: Nastupující vládní koalice se ve svém programovém prohlášení opakovaně vyjadřuje k budoucnosti vztahů s Ruskem, které jsou v současnosti nejnapjatější v historii. Budoucí vládní moc označuje Rusko za protivníka i hrozbu pro českou bezpečnost. Navrhuje přitom, že vztahy jak s ním, tak s čínským komunistickým režimem mají projít „revizí“. Jak má však tato revize vypadat v praxi a jak by se Česko mělo vůči Rusku vzhledem k současnému bezprecedentnímu napětí konkrétně chovat?

Česko-ruské vztahy prošly po odhalení výbuchů ve Vrběticích zásadní proměnou, a to i v souvislosti s tím, že Kreml označil Česko za „ne-přátelský“ stát, což jsme si společně s USA vysloužili jako jediné dvě země na světě. Označení to není pouze symbolické, ale i velmi praktické. Nelze nevidět, že si ruský režim Vladimira Putina na Česko v mezinárodní politice zasedl a systematicky proti němu vystupuje. Zajímavostí je přitom fakt, že ani Ukrajina, se kterou Rusko již několik let vede nevyhlášený ozbrojený konflikt, se na tento seznam „privilegovaných“ zemí nedostala.

V současné době jsou bilaterální vztahy mezi Českem a Ruskem zmražené, dialog na nejvyšší úrovni prakticky neprobíhá a naopak se řeší celá řada krizí, včetně odškodnění za výbuchy ve Vrběticích v hodnotě miliardy korun anebo postavení diplomatického zastoupení v obou zemích, včetně tzv. ruské školy v Česku. Odcházející česká vláda, která dramaticky snížila počet ruských diplomatů na českém území, opakovaně