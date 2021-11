Vláda čelí covidu nesystémově, říká budoucí vládní koalice. Sama zásadní řešení nenavrhuje

Covidová čísla v Česku narůstají a v nemocnicích hrozí zdvojnásobení zátěže, vláda ale představila jen několik dílčích opatření a o dalších bude „jednat“. Redakce oslovila předsedy všech pěti koaličních stran s dotazem, co by ve stávající situaci udělala vznikající vláda. Odpověděl pouze Vít Rakušan (STAN) a TOP 09, která se v tiskové zprávě vyjádřila za celou koalici. Ta především kritizuje „nesystémová“ opatření současné vlády, sama ale žádná zásadnější řešení kromě „systematického testování v domovech seniorů“ a nemocnicích při příjmu pacientů nenavrhuje.

Jak STAN, tak i zpráva TOP 09 mluví především o nutnosti vakcinace rizikové skupiny seniorů a co nerychlejším přeočkování třetí dávkou.

„Vládní opatření jsou zase nahodilá a nesystémová, stejně jako v minulosti. Pro nás bude rozhodující diskuse s odborníky ze zdravotnictví. Nicméně považujeme za nutné adresovat informace o očkování rizikovým skupinám seniorů a v co nejkratším termínu jim zajistit očkování třetí dávkou vakcíny,“ napsal redakci předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Jak by tyto kroky měly být co nejefektivněji provedeny, nicméně nenastínil.

Deník N oslovil kromě předsedů koaličních stran i Vlastimila Válka (TOP 09), který je hlavním kandidátem na ministra zdravotnictví. Ten ale redakci pouze odkázal na mluvčího své strany, tedy TOP 09. I jeho stanovisko by tedy mělo být součástí společné tiskové zprávy.

Ta upozorňuje, že do jednání AntiCovid týmu koalice Spolu se nastálo zapojili také zástupci koalice Pirátů a hnutí STAN. Pro zvládnutí pandemie jsou podle něj nutné následující kroky: