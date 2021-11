Pokud postavíme čtyři kilometry dálnic za rok, kritiku přijmu. To ale nenastane, říká možný ministr dopravy Kupka

Na co se v rozhovoru také ptáme? Jak bude Petr Fiala reagovat, pokud prezident Zeman odmítne jmenovat nějakého ministra.

Jaké budou priority Martina Kupky, pokud bude ministrem dopravy.

Zda dokáže posunout dopravní řešení v pražské aglomeraci, které často naráželo na spory pražských a vládních politiků.

Jak se resort dopravy vypořádá s odchodem od fosilních paliv.

Máte podepsanou koaliční smlouvu i program, Petr Fiala má pověření od prezidenta i jeho slib, že ho jmenuje premiérem. Nejde všechno až podezřele hladce?

Já musím říct, že jsem z toho překvapený. I signály těsně po volbách spíš ukazovaly na jiný směr. Na druhou stranu jsem i vzhledem k veřejnosti velmi rád, že to má tento průběh. Ty kroky, jak se zdá, mohou proběhnout přesně tak, jak ústava předpokládá. Kdyby se to naplnilo, byla by to pozitivní zpráva ve složitých časech s rostoucím počtem nakažených covidem, s dramatickou situací na energetickém trhu a koneckonců i s dále rostoucím schodkem státního rozpočtu.

Možná nejste sám, kdo je překvapený. Volič je zvyklý na to, že i taková banalita, jako je výměna jednoho ministra, může trvat měsíce. Možná se někdo i bojí, že se může jednat o klid před bouří. Vy se toho nebojíte? Zahřmít může z leckterého směru.

V okamžiku, kdy jsem zároveň součástí strany, která vstupuje do koalice, mám logicky významný díl odpovědnosti za to, co se bude dít dál. Nechci předvídat otřesy nebo jaké přijdou poryvy větru. Teď je opravdu důležité směrovat kroky k tomu, aby se podařilo vyřešit ty nejvážnější problémy. A to se v koalici děje. To pokládám za důležitou zprávu. Mohl bych teď malovat obrázky dramatických scenérií, ale to by ničemu neprospělo.

Může se stát, že se prezident Miloš Zeman vysloví proti některým kandidátům na ministry?

V historii se to stalo, na druhou stranu v historii nebyla logika a matematika většinové vládní koalice tak jednoznačná. Tady je podepsaná koaliční smlouva, shoda mezi dvěma volebními subjekty a pěti politickými subjekty, a je jednoznačná, včetně sto osmi hlasů ve Sněmovně. V tom je ta situace odlišná.

Bavili jste se v rámci koaličních vyjednávání, co budete dělat, pokud se tak stane?

Nebavili, protože i s ohledem na to, co pan prezident v poslední době signalizuje, máme tendenci postupovat ve víře, že se bude naplňovat ústava. A ta nepřipouští žádný jiný průběh než potvrzení návrhu premiéra.

Čili Petr Fiala v žádném případě neustoupí od návrhů, s nimiž přijde za Milošem Zemanem?

Nepředbíhejme situaci. Nechci předjímat situaci, že by se prezident měl zachovat jinak. Pokládal bych to za nekorektní. Spoléhejme na to, že přes odlišné historické zkušenosti v tomhle případě bude prezident postupovat v souladu s tím, co říká ústava.

Jste zmiňován jako kandidát na post ministra dopravy. Já jsem si pročetl koaliční program a rád bych se zeptal na priority v oblasti dopravy, které zmiňuje.

Nejdřív se zastavím u toho, jak je to s tou rolí. O té není jasno a k rozumnému přístupu patří nezbytná střídmost. Uvidíme, jak to dopadne. Ale podílel jsem se samozřejmě na přípravě vícero kapitol.

Dálniční obchvat Prahy a druhé spojení s Moravou

I ve Středočeském kraji máte jako náměstek hejtmanky na starosti dopravu a jste starosta obce kousek za Prahou, což také znamená, že je doprava jednou z hlavních náplní vaší práce.

A proto mohu komentovat priority i bez vazby na případnou roli ministra. Co se musí stát v následujících čtyřech letech? Pokládám za klíčové splatit historické dluhy. Česká republika nezbytně potřebuje dvě dopravní stavby –