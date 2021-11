Přistání na Měsíci se odkládá. Lidé tam znovu stanou nejdříve v roce 2025, sdělila NASA

Poslední dva lidé, kteří byli na Měsíci, astronauti Eugene Cernan a Harrison Schmitt, opustili naši oběžnici 14. prosince 1972. Od té doby nestanula na Měsíci lidská noha, stejně jako tam nestanula nikdy před 21. červencem 1969. Období letů na Měsíc bylo tedy kratičké. Postupně tam přistálo šest dvoučlenných posádek. Z dvanácti astronautů, kteří stanuli na Měsíci, jsou dosud naživu čtyři. Nejmladšímu z nich je osmdesát šest let.

Dostat člověka na Měsíc byl v minulém století enormní úkol vyžadující plné nasazení obou tehdejších supervelmocí – Spojených států a Sovětského svazu. Šlo v něm hlavně o prestiž a ta byla spojena jen s prvenstvím; když Američané závod vyhráli, ani jedna strana neměla pádný důvod pokračovat. Od roku 1969 se ví, že je v silách lidstva dopravit lidi na Měsíc, jde ale o nesmírně nákladný podnik, k němuž se vytratila motivace. A ta se nenašla až donedávna.

Bohyně místo boha

Preferovanou metodou výzkumu vesmíru jsou dnes lety automatických kosmických lodí. Oproti lidským posádkám jsou robotické sondy nesrovnatelně levnější. Umožňují „podívat se“ do míst, kam by se lidé dostali jen velmi nákladně (Měsíc), kam by byl takový let na hranici nynějších možností lidstva (Mars), nebo kam se zatím člověk naprosto dostat nemůže (všechny ostatní vesmírné destinace).

Nový zájem o pilotované lety je