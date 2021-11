Případ Lukašenko. Jak usměrnit diktátora na svých hranicích a proč se to EU zatím nepovedlo

Zaplatili si za slíbenou cestu do vytoužené Evropy a vypadalo to jednoduše: letadlem přes půl světa do Běloruska, na polské hranice a je to. Už jim neřekli, že ploty se žiletkovými dráty budou střežit tisíce polských pohraničníků se slzným plynem. Když se pokusili vrátit, běloruští pohraničníci je nepustili zpět. Někteří je zbili.

Šest hodin jízdy autem z Bohumína hoří v promrzlých pohraničních lesích cynická hra, kde mocným o lidské životy nejde.

Příběhy oněch běženců jsou v centru pozornosti – i proto má Deník N u polsko-běloruských hranic své reportéry. Pokusili jsme se ale také sestavit přehled, o co jednotlivým aktérům krize jde a zda má EU nástroje, jimiž může k řešení přispět.

Aktéři

Evropská unie jako seskupení demokratických zemí hraje o svou legitimitu: nedokázat čelit