Hledá se nový šéf brněnského výstaviště. Zájem má i exprimátor Vokřál

Brněnské výstaviště bude mít nového ředitele. Mezi kandidáty je i bývalý primátor Petr Vokřál (dříve ANO). Výběrová komise zasedne dnes, rozhodnout by měla do konce měsíce. „Proč bych měl být ředitelem zrovna já? Pokud se na to budeme dívat z pragmatického hlediska a podle toho, jak jsem profesně vyrůstal, dávalo by to smysl. Pokud bychom se na to dívali z roviny politické, pak určitě nejsem vhodný,“ říká Vokřál.