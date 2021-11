Eternals: nadčasoví hrdinové pro ryze současnou „woke“ dobu

Neznali jste Eternals? Jak byste mohli. Jde o relativně málo známou komiksovou sérii s komplikovanou historií. Jeden z nejzásadnějších komiksových tvůrců Jack Kirby odešel v roce 1970 z Marvelu do DC Comics a začal zde o rok později vydávat sérii New Gods (Noví bohové). Po jedenácti svazcích byla ale zastavena a zhrzený Kirby se vrátil do Marvelu, kde chtěl dál rozpracovávat koncept superhrdinů spojených s pozemskou mytologií. Pojmenoval je Celestials (Nebešťané), ale nakonec byl název změněn na Eternals (Věční). Ani tato série však neměla dlouhého trvání: vycházela od roku 1976 do roku 1978 a později se dočkala ještě několika krátkých minisérií, mimo jiné i z pera Neila Gaimana.

Kirby se otevřeně inspiroval tehdy velmi populárními teoriemi Ericha von Dänikena. Vybudoval příběh na předpokladu, že jakési superbytosti Nebešťané nechávají na planetách ve vesmíru vznikat různé civilizace, mimo jiné i tu lidskou na Zemi. Od predátorů je měla ochraňovat krvelačná rasa Deviantů, nebezpečných netvorů, jenže ta se po čase trochu utrhla ze řetězu. K ochraně lidí byli vyvinuti Eternals, lidem podobní tvorové s nadlidskými schopnostmi a téměř nesmrtelní. Celou lidskou historii pak musejí řešit dilema, zda a do jaké míry lidem pomáhat v jejich vývoji a do jaké míry je mají chránit před jinými členy lidského druhu.

Propojení s lidskou historií dodává hrdinům Eternals v Marvel vesmíru specifickou pozici a umožňuje lépe uchopovat ryze lidská a současná témata. Možná i proto dostali Eternals šanci na filmovou inkarnaci, přestože samotné dänikenovské téma již dnes působí poněkud omšele.

Woke revizionismus

Jestliže jsme v recenzi Avengers: Endgame před dvěma lety napsali, že jejich tvůrci „přistoupili k narovnávání příběhu bílého muže, který je v dnešní době kulturně nepřijatelný,“ a upozornili jsme na to, jak výraznou roli hrají ženské hrdinky v závěru filmu, Eternals pak působí dojmem, že