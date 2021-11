Všichni mu v dorostu říkali, že je moc malý, tak na rok s fotbalem skončil. Teď Petržela vyrovnal rekord v počtu ligových zápasů

S fotbalem začal Petržela v pěti letech v žákovském týmu v Hošticích-Herolticích, kde tehdy trénoval malé hráče jeho otec. „Vždy jsem byl nejmladší a nejmenší, to se během kariéry vlastně ani moc nezměnilo,“ směje se Petržela, který začínal hrát také se svým o čtyři roky starším bratrem. Nicméně z vesnice poblíž Vyškova to do profesionálního fotbalu dotáhl nakonec pouze on.

Vzpomenete si na moment, po kterém bylo jasné, že se z vás stane profesionální fotbalista?

Lámalo se to, když jsem byl ve třetí lize v Drnovicích. Tenkrát šly Drnovice z nejvyšší soutěže dolů kvůli údajným administrativním podvodům. V tu dobu jsem končil v dorostu a měl jsem jít do mužského fotbalu, ale nikde mě nechtěli, tak jsem si řekl, že s fotbalem skončím. Tehdy mi bylo 18 a rok jsem dělal u taťky v zámečnické firmě, takže jsem chodil normálně do práce.

Potom jsem šel na vojnu. Shodou okolností se táta znal ze školy s panem trenérem (Josefem) Mazurou, který tenkrát vedl Drnovice. Takže si pro mě pan Mazura přijel na vojnu, chytil mě pod krkem a dost důrazným hlasem mi řekl, ať se hned další den hlásím na tréninku v Drnovicích. Takže jsem si „to“ vyklepal z gatí a druhý den jsem jel do Drnovic na trénink.

Milan Petržela právě vyrovnal rekord v počtu odehraných utkání v samostatné české lize 🤩📈 Milane, gratulujeme a ať se nadále daří nejen na ligových trávnících! ✊ 👉 https://t.co/O4i39Ur0sm pic.twitter.com/BL7x65I9F4 — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) November 7, 2021

Takže jste v Drnovicích skončil v dorostu, rok jste nehrál a potom se vrátil do drnovického A-týmu, který byl mezitím přeřazený až do třetí nejvyšší soutěže?

Ano, tak to bylo. Měl jsem prostě problém s přechodem do dospělého fotbalu. Všichni mi sice říkali, že jsem dobrý fotbalista, ale