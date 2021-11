Jsem naštvaný a frustrovaný, mám pocit viny. Strašně jsme jako autority selhali, říká šéf ARO

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte: Co je covid-classic a covid-de-luxe?

Jaká nová skupina pacientů se v nemocnici objevila?

Jak vypadá řízení epidemie ze zpětného zrcátka?

Proč je ARO/JIP plné adeptů na Darwinovu cenu?

Jak nezavřít školy – semeniště nákaz?

Budou se zdravotníci starat o očkované a neočkované stejně?

Na jaře jsme spolu dělali rozhovor v momentě, kdy některé mimopražské nemocnice už převážely pacienty jinam. Rozebírali jsme, co se bude dít, když bude pacientů víc než lůžek a než personál zvládne. Mluvili jsme o triáži. Došli jste tehdy do toho bodu, že jste museli rozhodovat, koho na přístroje připojit, a koho ne?

Ne. Naštěstí ne. Už jsme naráželi hlavou o strop, ale měli jsme strašné štěstí. Systém byl využit na sto procent, ale nestalo se nám, že bychom neměli lůžko. Dali jsme to. Ale těsně.

A nějaké ústupky v péči při takové zátěži?

Kompromisy, co se týče kvality péče. Tu určují sestry, ale my jsme se dostali do situace, kdy se o více pacientů muselo starat méně sester, než je standard, což vede ke zhoršení péče, chtě nechtě.

Více se například šířily infekce, které zdravotníci přenášeli z pacienta na pacienta, nejčastěji šlo o nozokomiální bakterie, což jsou nemocniční potvory vysoce odolné vůči antibiotikům.

Správně prováděné sesterské postupy většině těchto infekcí předcházejí, ale my jsme viděli jejich prudký nárůst, protože nebylo možné při vší vůli poskytovat každému pacientovi péči v té nejvyšší míře, v jaké bychom ji poskytovat chtěli a jak to umíme, když je na to dost personálu. S infekcí pak pacienti stonají hůře, přináší to k už tak těžkému stavu komplikace.

Zemřeli kvůli těm infekcím někteří pacienti?

Zcela nepochybně ve statistickém slova smyslu víme, že tyto infekce snižují pravděpodobnost přežití. U každého jednotlivého pacienta si můžete říct: ano, infekce přispěla k tomu, že nepřežil. Nevíme ale, jestli by přežil bez infekce. Každé zhoršení péče zvyšuje mortalitu. A obávám se, že nás tahle situace čeká zase. A kdo ví, co ještě.

Pojďme k současné situaci. Viděla jsem srdceryvná videa z USA, kde lidé na JIP prosili, jestli by přece jen nemohli ještě dostat vakcínu, ale už bylo pozdě. Stalo se vám to?

Zatím mám spíš opačnou zkušenost. Máme pacienty, kteří přijdou – obě plíce bílé, lapají po dechu, ale nechtějí si nechat ani vytřít na test s tím, že žádný covid neexistuje.

Jako Putin s amforami zlata

Zajímalo by mě, jestli má – mluvím spíš o emocionální rovině – na vás nějaký vliv, že víte, že pečujete zejména o covidové pacienty, kteří možnost nechat se očkovat nevyužili. Předpokládám, že mi řeknete, že se jako zdravotníci budete starat o všechny stejně.

Pokud budeme u psychologizující roviny, nejdřív ze všeho bych chtěl říct, že mám pocit viny, sám za sebe, za nás „rádoby“ experty. My jsme jako autority strašně selhali.

Od začátku jsme nebyli schopní